HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşüyor

Yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklanan HDP'li Semra Güzel’in milletvekilliğin düşürülmesi için süreç 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla başlayacak.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 15:45

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşüyor

İlişkili Haberler

Eski HDP milletvekili Semra Güzel tutuklandı

Eski HDP milletvekili Semra Güzel tutuklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırıldı.

Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen Güzel'in Meclis'in açılmasıyla birlikte 7 günlük itiraz süreci olacak.

Ardından Meclis Başkanlık Divanı toplanarak Güzel ile ilgili bu tespiti Meclis Karma Komisyonu'na bildirecek.

Komisyonda ve Genel Kurul oylamalarıyla son karar verilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...