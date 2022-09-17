HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşüyor

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırıldı.



Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.



Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen Güzel'in Meclis'in açılmasıyla birlikte 7 günlük itiraz süreci olacak.



Ardından Meclis Başkanlık Divanı toplanarak Güzel ile ilgili bu tespiti Meclis Karma Komisyonu'na bildirecek.



Komisyonda ve Genel Kurul oylamalarıyla son karar verilecek.

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