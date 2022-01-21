Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi

İstanbul'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.



Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun (39) adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

ATEŞ EDİP KAÇTI



Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir kafede yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.