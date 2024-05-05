Hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete trenin çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, olayda kamyonetin paramparça olması ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarla yoluna giden kontrolsüz hemzemin geçitte meydana gelen kazada makinist İ.A. idaresindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitten geçeye çalışan M.Ö., yönetimindeki kamyonete çarptı.

Kazada trenin çarptığı kamyonet bir süre sürüklenerek hurdaya dönerken, olayda sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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