Hıdırellez yaklaşırken gündeme geldi: Elma kabuğu ritüeli nedir, nasıl yapılır?

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanacak Hıdırellez'in yaklaşmasıyla birlikte ritüellerle ilgili araştırmalar başladı. Hıdırellez gecesi yapılan ritüellerden biri de elma kabuğu ile birlikte gerçekleştiriliyor. Peki, elma kabuğu ritüeli nedir?

Hıdırellez yaklaşırken gündeme geldi: Elma kabuğu ritüeli nedir, nasıl yapılır?

Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.

gecesinde yapılan bazı ritüellerin gelecekteki eşinizi öğrenmeyi sağlayacağına, bolluk ve bereket kazanma gibi çeşitli etkileri de beraberinde getireceğine inanılıyor. Bu ritüellerin başında ise soyma ritüeli geliyor. 

Hıdırellez yaklaşırken gündeme geldi: Elma kabuğu ritüeli nedir, nasıl yapılır? - 1

KABUĞU RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Ritüeli gerçekleştirmek için günü olarak kabul edilen 5 Mayıs'ta bir elmayı soymaya başlayın, ara vermeden soyun tek parça halinde kabuk kalsın.

Sonrasında elmanın kabuklarını bez bir torba içine koyun.Torbayı alıp yastığınızın altına yerleştirin. Bu yerleştirme sırasında rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görmeye niyet ettiğinizi, dileğinizin bu olduğunu dile getirin ve sonrasında yatıp uyuyun. Sabah uyandığınızda elma kabuklarını torbadan çıkarın ve toprağa gömün.

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