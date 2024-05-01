Hıdırellez yaklaşırken gündeme geldi: Elma kabuğu ritüeli nedir, nasıl yapılır?

Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.

Hıdırellez gecesinde yapılan bazı ritüellerin gelecekteki eşinizi öğrenmeyi sağlayacağına, bolluk ve bereket kazanma gibi çeşitli etkileri de beraberinde getireceğine inanılıyor. Bu ritüellerin başında ise elma soyma ritüeli geliyor.