Hıdırellez'de okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

Miladi takvimle Mayıs ayının 6. gününün sabahında kutlanan Hıdırellez (Ruz-ı Hızır) mevsimlik bayramlardan biridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez şenlikleri, 5 Mayıs gecesi Hıdırellez duası okunarak kutlanmaya başlayacak.
Hıdırellez gününe özel gelenekler ve uygulamalar vardır. İnsanlar bayram günü dileklerde bulunurlar.
Hıdırellez'in bereket getirmesi için bu özel günde kapı, pencere, yiyecek kapları ve para keselerinin ağzı açık bırakılır.
Ağızlarına gül bırakılarak ağaçlara asılan para keselerindeki paralar bir sonraki Hıdırellez bayramına kadar harcanmaz.
Hıdırellez gecesinde insanlar istedikleri şeylerin maketlerini yaparak, gelecek yılda bu dileklerine kavuşmayı beklerler.
HIDIRELLEZ DUASI
Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.
Bereket için;
"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas. Amin"
Dilek için;
"Bin bir adım bir adım
Allah bir adım adım
Kerim kerem Allah
Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin" duaları okunur.