Hıdırellez'de okunacak dualar hangileri? İşte Hıdırellez dilek ve bereket duası

HIDIRELLEZ DUASI



Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.



Bereket için;



"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas. Amin"



Dilek için;



"Bin bir adım bir adım

Allah bir adım adım

Kerim kerem Allah

Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah

La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin" duaları okunur.