imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri belli oldu (Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık?)

HZ. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler, yer bilgisini ve ziyaret saatlerini merak ediyor. İşte Hırka-i Şerif'in bulunduğu ilçe ve ziyaret saatleri.

Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri belli oldu (Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık?)

Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen tören ardından ziyaret tarihleri ve saatleri merak ediliyor.

Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri belli oldu (Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık?) - 1

ZİYARET SAATLERİ

Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.

Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri belli oldu (Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık?) - 2

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde sergileniyor. 

’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...