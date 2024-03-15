Hırka-i Şerif'in ziyaret saatleri belli oldu (Hırka-i Şerif nerede, saat kaça kadar açık?)

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde sergileniyor.



İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür.