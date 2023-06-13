Hrant Dink cinayetinde 11 sanık hakkında yeni dava

Gazeteci Hrank Dink'in 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan 11 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, polis muhabiri Erhan Tuncel, eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Kasten öldürme'' gibi suçlardan dava açtı.



Davanın ilk duruşması 14 Haziran Çarşamba günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.