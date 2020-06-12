Hrant Dink Vakfı tehdidine 26 yıla kadar hapis istemi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

NTV Haber 12.06.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 12:07

Hrant Dink Vakfı tehdidine 26 yıla kadar hapis istemi

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Hrant Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkinda iddianame hazırlandı.

29 Mayıs günü, 27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı'nın maille tehdit edildiğinin tespiti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Ateş hakkında "zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit" suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Ersin Başkan hakkında da yine aynı suçtan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.  

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