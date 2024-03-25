Husüf namazı, meydana gelecek olan ay tutulması öncesinde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) ay ya da Güneş tutulması esnasında Allah'ın kudretini hatırlamak, O'na yönelmek ve dua etmek amacıyla husüf namazı kılmış ve ümmetine de kılınmasını tavsiye etmiştir. Peki, husüf (ay tutulması) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Husüf namazı kaç rekat?



HUSÜF NE DEMEK?



Sözlükte “batmak, görünmez olmak” mânasına gelen husûf ise ay ile ilgili olarak kullanıldığında dünyanın ay ile güneş arasına girerek ayın yüzeyine güneş ışığının ulaşmasını engellemesi yani ay tutulması demektir.



Küsûf ve husûf kelimeleri güneş ve ay tutulması hakkında birbirinin yerine kullanılmakla birlikte fıkıh ve astronomi literatüründe genellikle güneş tutulması için küsûf, ay tutulması için husûf kelimesi yaygınlık kazanmıştır.



HUSÜF NAMAZI NEDİR?



Ay tutulduğu zaman kılınan husûf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır.

Aralarında İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve Dâvûd ez-Zâhirî’nin de bulunduğu bazı âlimler küsûf namazıyla ilgili olarak rivayet edilen hadisteki, “Siz bunları tutulmuş görürseniz hemen tekbir getirin. Allah’a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin” ibaresini delil kabul ederek husûf namazıyla ilgili hükümlerin küsûf namazının hükümleriyle aynı olduğu görüşündedir.



Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik ise ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla meydana geldiği halde Hz. Peygamber’in bu sebeple namaz kılmadığını ifade ederek husûf namazının sünnet olmadığını belirtmişlerdir.



Bununla birlikte ay tutulması sırasında tek başına iki ya da dört rek‘at namaz kılınması müstehaptır. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise husûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir.



Ayrıca Şâfiî ve Mâlikîler’e göre husûf namazında kıraat açıktan yapılır.



HUSÜF NAMAZI NASIL KILINIR?



Birinci rekat;



"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız



Sübhaneke'yi okuruz



Euzü-besmele çekeri



Fatiha Suresini okuruz



Kur'an'dan bir sure okuruz



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



İkinci rekat;



Ayağa kalkarak kıyama dururuz



Besmele çekeriz



Fatiha Suresini okuruz



Kur'an'dan bir sure okuruz



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.