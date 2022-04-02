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Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 4’ü ağır, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı.

Haberler - DHA 02.04.2022 - 11:55

Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama

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'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 4’ü ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.A. savcı talimatıyla, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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