Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu

Gaziantep'te, husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu

'in Şirinevler Mahallesi'nde iddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı'ya (10) isabet etti.

Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vuruldu - 1

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 , kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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