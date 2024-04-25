Hüyük çileği ve Söke pamuğu AB'de tescil yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Hüyük çileği ve Söke pamuğunun coğrafi işaret tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından uygun bulunduğunu ifade etti.



Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'de tescil süreçleri devam eden ürünlere ilişkin bilgi verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde "uluslararası coğrafi işaret seferberliği" başlatıldığını hatırlatan Durak, bu kapsamda başvurusu yapılan Hüyük çileği ve Söke pamuğunun tescillenmesini beklediklerini bildirdi.



Durak, şunları kaydetti:



"AB'de tescil süreçleri devam eden coğrafi işaretlerimizden müjdeli haberler almaya devam ediyoruz. Aydın'ın incilerinden Söke pamuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliği kapsamında TÜRKPATENT olarak başvurusunu hazırladığımız Konya ilimizin önde gelen kıymetli ürünü Hüyük çileği de AB nezdinde tescillenecek. AB Komisyonu tarafından başvuruları uygun bulunan iki coğrafi işaretimiz, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek. Bugün itibarıyla AB'de tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunuyor. 7'si ilan aşamasında bulunan 51 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor."

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