İBB Başkan adayı Kurum: Bir insan mal varlığını niye saklar?

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, 80 gündür İstanbul'un 39 ilçesine giderek projelerini, hayallerini İstanbullulara anlattıklarını, aralarında bir bağ oluştuğunu, o sevginin, coşkunun kar topu gibi büyüdüğünü söyledi.



Gittikleri yerlerde insanların bıkkınlığını, usanmışlığını ve hizmet eksikliğini gördüklerini ifade eden Kurum, "5 yıllık süreçte bakanlara laf yetiştiren, Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak hakaretler eden bir belediye başkanı. İstanbul güçlü, kaynağı her şeye yeter ama bir tarafta 'Engelleniyoruz.' siyaseti. Hep algı, hep bir bahane. Bu İstanbul'u yormuş. 80 günde net bir şekilde bunu gördüm. Bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.



AK Parti'nin dün Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurum, ramazan olmasına rağmen 650 bin vatandaşla büyük coşkuyla bir nevi 31 Mart'ın provasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



"KENDİLERİ MİTİNG YAPMAKTAN İMTİNA EDİYORLAR"



Kurum, mitinge katılımın az olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Hep aynı işte. Madem öyle sen daha iyisini yap. Kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla insan seliyle gelip ramazan günü yüz binlerce kardeşimizle orada o coşkuyu yaşıyoruz. Bir kılıf bulacaklar işte ona da." ifadelerini kullandı.



Bu süreçte proje ve vaatlerine ilişkin eleştiri yapılmadığını kaydeden Kurum, 80 gündür yapılanın sadece ufak şeylerden gündem ve algı oluşturulmaya çalışılması olduğunu söyledi.



İstanbul'un kaynaklarının 5 yıldır çarçur edildiğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"Kendi gelecekleri için harcadılar. Şimdi utanmadan sıkılmadan İstanbulluların karşısına geçip Hızray Projesi'ni bir daha vaat olarak veriyorlar. Arkadaş, niye başlamadın 5 senedir? Bu işi yapmana engel olan neydi? Hiçbir engel yok. (2019'da) Aynı vaat var. Soruyorlar kendisine 'Siz bu vaatleri vermişsiniz, niye yetişmedi?'. 'Yetişmezdi zaten.' veya 'O vaadi hatırlamıyorum.' Televizyon kanallarına bu soruları soracaklar diye çıkamıyorlar. Arkadaşlara şunu söylüyorlar; 'Bize para konusu sormayın, vaatleri sormayın, öbür konuları sormayın.' Neyi soracağız? İstanbul'un sorunlarını konuşmayacaksak, İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiğinizi konuşmayacaksak neyi konuşacak bu millet? İstanbullular kendileriyle ilgilenen bir belediye başkanı istiyor."



"BU KIYASI YENİDEN REFAH PARTİLİ SEÇMENİMİZ YAPACAK"



Murat Kurum, "Stratejik oy kullanacak seçmene ve kararsız seçmene ne mesaj vermek istersiniz?" sorusu üzerine, yerel seçimde hizmet ve eserin, İstanbul'un sorunlarının çözümüne ilişkin projelerin oylanacağını, seçmenin sandıkta 5 yıldır bahane üreten ile 81 ilde hizmet eden tarafı kıyaslayarak oy vermesi gerektiğini dile getirdi.



"Yeniden Refah Partisine gidecek oyları nasıl stratejik hale getirtip size yönelmesini sağlayacaksınız? Yeniden Refah Partili seçmene hangi mesajı vermek istersiniz?" sorusuna Kurum, "CHP'li belediye anlayışını en iyi bilen Yeniden Refah Partili seçmenlerdir. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Bu eziyeti en iyi onlar bilir." karşılığını verdi.



Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayallerini gerçekleştiren bir irade olduğuna işaret eden Kurum, şunları kaydetti:



"Yeniden Refah Partili seçmen kılık kıyafetiyle ilgili özgürlüğünü yaşıyor. Hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Kur'an kurslarımıza giden çocukları 'Orta Çağ' zihniyeti olarak adlandıran bir zihniyet var karşıda. Şimdi bu seçmenimizin oyu kime yarayacak? İradesini yansıttığında bu hayalleri gerçekleştirenlere mi destek olacaklar, bu hayallerin karşısında duranlara mı? Bu kıyası net bir şekilde Yeniden Refah Partili seçmenimiz yapacak. Yeniden Refah Partili, Cumhuriyet Halk Partili seçmenimiz, diğer partiler, İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim. Çünkü benim derdim İstanbul, İstanbul'un geleceği. Burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Çünkü Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu. Afetlere gitti, o afetlerde millete ne söz verdiyse tuttu. 'Murat Kurum söylerse yapar.' diye 81 ilde kimse sorsanız, sözünü tuttuğunu söyler."



"HİÇ YENİ METRO İHALESİ YOK AMA İPTAL ETTİKLERİ VAR"



Ulaşım, trafik ve otopark sorunuyla ilgili projelerini de anlatan Kurum, bu sorunların İstanbul'da çileye dönüştüğüne dikkati çekerek, "Siz sözde İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere geldiniz. 'Her şey çok güzel olacak.' dediniz. Güzel olan ne var İstanbul'da? Ulaşım çile olmuş. Deprem korkusu artmış. Vatandaşımız sıkıntılı. Güzel olan bir tane şey söyleyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.



Murat Kurum, İstanbul'da yapılan metro projelerine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Milletin malı." sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Milletin malı değil demiyoruz ki zaten. Aslolan orada emek hırsızlığı yapmayın. Rahmetli Kadir ağabey zamanında atılan metroların temellerini 'Ben attım.' diyor. O insanların emeği, alın teri var. Şimdi açtım dediği 63,9 kilometrelik hat. 46 kilometresi yapılmış, bitirilmiş, teslim edilmiş. Kendisi de 5 yıllık süreçte 17,88'ini tamamlamış. Hiç metro temeli atmamış, hiç yeni metro ihalesi yok, bir tane bile yok ama iptal ettikleri, hafriyat, beton döktükleri var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının yüzde 99'unu tamamlamışız, yüzde 1'ini kendisi yapmış. 'Ben yaptım.' diyor. Olur mu? Dudullu-Bostancı, biz yüzde 70'ini, yüzde 30'unu da kendisi tamamlamış. Bahariye-Ataköy'de yüzde 40'ını biz yapmışız, yüzde 60'ını o yapmış. Cibali-Alibeyköy yüzde 99'unu biz bitirmişiz, yüzde 1'ini o yapmış."



İMAMOĞLU'NUN MAL BEYANINDA 3 VİLLAYI GİZLEDİĞİ İDDİASI



Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Mal varlığını beyan ederken Emirgan'daki 3 villayı gizlediği" iddialarıyla ilgili soruyu "Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir." şeklinde yanıtladığı videonun gösterilmesi üzerine Kurum, şöyle konuştu:



"Mal beyanından önce bunu açıklamayıp, mal beyanından hemen sonra 3 tane veya 4 tane, bilemiyorum kaç ev 1,5 milyar liralık bir malı siz nasıl alıyorsunuz, bunu İstanbullulara niye açıklamıyorsunuz, neyi saklıyorsunuz? Mal beyanında madem böyle bir malınız var niye açıklamadınız? Hani şeffaf yönetim yapacağız, her şeyimizi şeffaf bir şekilde millete açıklayacağız. Mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz, hemen sonrasında her ne hikmetse 1,5 milyar liralık malınızı alıyorsunuz. Bunun açıklanması lazım. İstanbullulara bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir insan mal varlığını niye saklar? Neyse o. Anlaşılan o ki biz 81 ile o afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş. Buradan o çıkıyor."