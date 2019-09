İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) gitti.



Burada yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, “Teyakkuz halindeyiz, süreci takip ediyoruz” dedi.



“İstanbullu hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Şükürler olsun bir can kaybımız yok. Şu an ciddi yaralanma ihbarı yok. Avcılar ve Sarıyer’de cami minaresinin üst noktasında devrilme dışındaki ihbarlar asılsız çıktı. Deprem değil, ihmal öldürüyor. En hızlı bir şekilde İstanbul’a müdahale edeceğiz. Kentteki riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmektedir. Hazırlıkları yapacağız, afet bilincini geliştireceğiz. 850-900 yeni deprem toplanma alanı tespiti yaptık. Bugün ciddi bir ikaz aldık, bunu milletçe değerlendirmek zorundayız. Sevinçliyiz; can kaybı ve ciddi yaralanma yok.”