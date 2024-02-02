İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB burs ödeme tarihleri)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İstanbul'da okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da okuyan öğrencilere toplamda 7 bin 500 TL burs verecek olan İBB tarafından bursların ilk taksit ödemeleri yapılmıştı. Binlerce öğrencinin gözü ise 2. taksit ödemlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB burs ödeme tarihleri)

2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 3 taksitle 7 bin 500 TL burs alacak olan öğrenciler, burslarının 2. taksiti için tarih araştırmalarına başladı. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.

Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? (2023-2024 İBB burs ödeme tarihleri) - 1

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.

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