Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.

İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde kendini hissettirdi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.