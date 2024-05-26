Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı.

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından 'da cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.

İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde kendini hissettirdi.

Bardaktan boşalırcasına yağan nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü - 1

Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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