İBB önünde "azmanbüs" eylemi

Büyükada'daki azmanbüs tepkisi sürüyor.



Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.



Grup adına burada açıklama yapan Rıdvan Yalın, "İBB tarafından vadedilen 'katılımcılık' sözleri çiğnendiği, bilgi alma teşebbüsümüz her defasında yalanlarla bastırıldığı ve iyiye dönük hiçbir değişiklik olmadığı için Adalılar olarak yeniden burada, Saraçhane'de İBB önündeyiz." dedi.



Her biri eşsiz doğal, tarihi, arkeolojik özelliklere sahip olan ve İstanbul'un Adalar ilçesini oluşturan Marmara Takım Adaları'nın 31 Mart 1984'te 'sit alanları bütünü' ilan edilerek yasalarla koruma altına alındığını anımsatan Yalın, bu koruma kararı gereğince Adalar genelinde motorlu taşıt trafiği olamayacağını söyledi.



Dünyanın hemen her bölgesinde şehirlerin otomobillerden arındırılması, vatandaşlarının yürüyüşe, bisiklete yönlendirilmesi için radikal kararlar alındığını dile getiren Yalın, "Adalar ilçesinin yolları İBB eliyle motorlu araçlara boğulmuştur. Önce faytonlar kaldırılmış, Adalar'a yasa dışı araç girişine yıllarca göz yumularak bireysel araç sahipliği adeta teşvik edilmiş, sonrasında ise taksi ve Adabüslerle başlayan süreç 60 azmanbüs dediğimiz şehir minibüslerinin sokaklarımıza salınmalarıyla doruk noktasına ulaşmıştır." dedi.

"TALİHSİZ AÇIKLAMALAR"

"Bu geçen sürede ise maalesef halka her türlü yalan söylenmiş, halkın isyanı inatla göz ardı edilmiştir." diye konuşan Yalın, "Yetmemiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kameralar karşısına geçmiş ve gerçeği keskince bükerek talihsiz iki açıklama yapmıştır." ifadelerini kullandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Adalar'da yaptıklarının yasal bir zorunluluk olduğunu söylediğini hatırlatan Yalın, "Oysaki, Adalar motorlu araçlara kapalıdır. İstanbul'un 38 ilçesinde yürürlükte olan Karayolu Mevzuatı, SİT alanı olması nedeniyle 39. ilçe olan Adalar'da geçerli değildir. Mevcut belediye kanunumuz belediyelere toplu ulaşım hizmeti verme yetkisi vermiştir. Yani bu bahsedildiği gibi bir zorunluluk değildir." ifadelerini kullandı.



Yalın, azmanbüs olarak tarif ettikleri elektrikli minibüslerin, Adalar'dan çıkarılmasını istedi.