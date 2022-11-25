İBB saat verip uyardı: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik kararıyla saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

İBB saat verip uyardı: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.

Saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıklayan İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

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