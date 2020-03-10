İbrahim Kalın: Adım atma sırası AB'de

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Brüksel'de bu mesajı verdi, adım atma sırası AB'de" dedi.

ntv.com.tr 10.03.2020 - 15:35

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"Sınır hattındaki tavır cinayet"

"Sınır hattındaki tavır cinayet"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün.
CB’mız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de."

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