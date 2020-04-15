İçişleri açıkladı: 41 yerleşim yerinde karantinaya son

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İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki corona virüs karantinaları hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.

Salgına karşı ülke genelinde "topyekün bir mücadele" yürütüldüğü bildirilen açıklamada, "Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’ dır.



Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."



KARANTİNADAKİ BİNADA İHMAL İDDİASI