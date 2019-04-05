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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



İsmail Çataklı, "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi'' ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sürecinde meydana gelen olaylara ilişkin de bilgi veren Çataklı ''Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı'' dedi.