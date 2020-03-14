İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı 'güvenli eğitim uygulaması' gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirdi. Okullar ve öğrenci yurtları çevresindeki kafe/internet kafe ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde kumar ve oyun makineleri ağırlıklı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençlerin başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirilmesi hedeflendi. Ayrıca uygulama kapsamında okul servis araçları ve personelide denetlendi.



65 BİN 207 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ



Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalara 46 bin 127 emniyet ve jandarma personeli katıldı. Uygulamalarda; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; 160’ına “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 453’üne “Emniyet Kemeri Takmamak”, 132’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı ise trafikten men edildi.



Başta 17 bin 237 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 39 bin 50 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri gün boyunca denetlendi. Denetimlerde 256 işyeri hakkında idari işlem, 4 işyerine paket açılarak sigara satışından dolayı işlem yapılırken, 240 işyerine idari para cezası uygulandı.



ARANAN BİN 493 ŞAHIS YAKALANDI



Uygulamalarda 411 bin 905 şahıs sorgulandı, 15 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama,39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 23 tehdit, 22 hakaret, 13 kayıp çocuk, 1.092 yoklama kaçağı- bakaya, 220 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1.493 aranan şahıs yakalandı.



5 av tüfeği ,2 ruhsatsız tabanca,(45 mermi/ fişek ve 1 kesici/delici alet ile 3 kurusıkı tabanca elde edildi.



12 gr. esrar, 9 gr. eroin, 43 gr. sentetik uyuşturucu, 66 adet ecstasy, 299 paket kaçak sigara, 35 lt kaçak içki, 13.586 adet tütün doldurulmuş macaron ve 87.078 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.



2 tombala makinesi, 3 sigaramatik, 2 oyun makinesi/oyuncak makinesi olmak üzer toplam 7 adet, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamına giren makine ve 1.368 TL para ele geçirildi.