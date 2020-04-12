İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 11:56 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 12:27

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İçişleri Bakanlığınca, 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi" bilgisi verildi.

Açıklamada, vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür edildi.

VİDEO: 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

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