İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, yurt dışından gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek.

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