İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;



Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 07:30 seferi, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 06:45 seferi iptal edildi.

