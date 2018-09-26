İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:



Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,



Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,



Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi



GÖKÇEADA-KABATEPE FERİBOT SEFERLERE 'FIRTINA' ENGELİ



Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasında yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Ege kıyıları için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı sonrası, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, 26 Eylül Çarşamba günü Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00 Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 feribot seferleri iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle bugün de Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bazı feribot seferleri yapılamamıştı.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.