İETT otobüsü markete girdi

Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, ıslak zeminde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunun elektrik direğine çarptı.



Otobüs, park halindeki bir otomobile de çarptıktan sonra kaldırımı aşarak markete girdi. Kaza sonrası elektrik direğinden kopan tellerin üzerine düşmesi sonucu İETT otobüsünde yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası yangının çıktığı İETT otobüsüne müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken Polis ekipleri , cadde üzerinde güvenlik önemli aldı. Kazaya karışan İETT otobüsü çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazada, marketin dış kapısı ve camları hasar gördü.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



KAZA ANI KAMERADA



İETT otobüsünün cadde üzerinde markete girdiği anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.