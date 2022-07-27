İETT otobüsünde cinsel ilişkiye 1 yıl hapis istemi

Şişli'de bir çift İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir kişinin çifti görüntüleyip şikayet etmesi üzerine, 50 yaşındaki otobüs şoförü A.Ş. ve 58 yaşındaki N.G. adlı kadın gözaltına alındı. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Haberler - DHA 27.07.2022 - 11:10

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye 1 yıl hapis istemi

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında bir çift cinsel ilişkiye girdi.

Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü. E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdular. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı.

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İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.

1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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