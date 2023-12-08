İETT otobüsünü iterek durdurmak isteyen şoför aracın altında kaldı

"İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI"



Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

