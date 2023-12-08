İETT otobüsünü iterek durdurmak isteyen şoför aracın altında kaldı

Sultangazi Mescidi- Selam otobüs durağına kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.
Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
"İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI"
Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.
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