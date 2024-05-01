AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı

Haber: Ahmet Örsoğlu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı 3 saat sürdü.

Peki toplantıda neler görüşüldü? AK Parti nasıl bir yol izleyecek?

AK PARTİ KONGRESİ SONBAHARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği öğrenildi.



AK Parti'de kongre süreci olağanüstü değil olağan olacak. Yani ilçe ve il kongrelerinden sonra büyük kongre yapılacak.



AK Parti'de kongrenin yıl sonunda eylül ekim gibi yapılması bekleniyor. Değişim de bu kongrede olacak.



KONGRE ÖNCESİ DEĞİŞİM OLUR MU?



AK Parti kaynakları, kongre olmadan il başkanlarını değiştirmenin cezalandırma anlamına geleceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olarak gireceği genel başkanlık yarışında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Kaynaklar, "Değişim için kongreyi bekliyoruz." mesajını verdi.

AK PARTİ KAMPA GİRECEK



Partide bu ay içinde milletvekilleri ile kamp yapılacak. Milletvekillerinden kendi şehirlerine yönelik rapor alınacak.



31 Mart'taki yerel seçimin başarısız olduğu yerlere yönelik değişim süreci başlatılacak. Haziran sonu temmuz başı gibi belediye başkanları ile kamp olacak.



Kampın Kızılcıhamam'da olması planlanıyor. Eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması hedefleniyor.



AK Parti kaynakları, "Evet değişim olacak ancak önce iş yapma şeklini değiştirmeliyiz. Söylem değişmeli." açıklamasını yaptı.



DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMA



AK Parti Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk dün genel merkezdeydi, MYK sonrası Erdoğan ile bir araya gelerek Hatay konusunda son durumu aktardı.



6 Şubat'tan itibaren Hatay'da yapılan çalışmalar gündeme geldi, son durum ele alındı.



İmar sorunlarıyla ilgili koordineli şekilde çalışmaya yönelik talimat verildi. Kaynak için de Cumhurbaşkanı'ndan destek istendi.

