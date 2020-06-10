İki kentte doktora saldırı: İki zanlı da serbest

Virüsle mücadelenin önde gelen savaşçıları olan sağlık çalışanları bugün iki kentte saldırıya uğradı.

İddiya göre Enginay E. babasına ilaç yazırmak için İstanbul Esenyurt'taki Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Doktor, ilacı yazmak için babasının kimlik belgesini istedi ancak Enginay E. belgeyi göstermedi. Bunun üzerine doktor, ilacı yazamacağını söyledi.



Sağlık çalışanlarına hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu doktorun boğazına dayadı.



Sonra da yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen doktora fırlattı. "Evden silah alıp geleceğim" diyerek sağlık merkezinden ayrıldı.



İçeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi.



Sağlık çalışanları saldırgandan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Savcılıkta babasının kanser hastası olduğunu söyleyen zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



BABASI İLACINI YAZDIRDI

Olaydan bir saat sonra ise saldırganın babasının gelip ilacını yazdırdığı anlaşıldı.



BURNUNU KIRDI



Gaziantep'de de bir hasta ve yakını fazla bekletildiği gerekçesiyle acil tıp teknisyeniyle tartışmaya başladı. Sağlık çalışanı doktorun müsait olduğunda hastayla ilgileneceğini söyledi. Ancak hasta yakını sağlık çalışanına hakaret ettikten sonra saldırdı.



Burnu kırılan sağlık çalışanın corona virüs salgını nediyle aylardır ailesini göremediği öğrenildi. 21 yaşındaki Eyyüb Toprak, hasta yakınından şikayetçi oldu. Hasta yakını gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.