İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi.

Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

AK PARTİ'Lİ MAHİR ÜNAL: KILIÇDAROĞLU ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARLA KONUYU GEÇİŞTİRİYOR



Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.



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