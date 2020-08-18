İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışma sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" dedi.

NTV Haber - DHA 18.08.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 14:59

İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi.

Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

AK PARTİ'Lİ MAHİR ÜNAL: KILIÇDAROĞLU ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARLA KONUYU GEÇİŞTİRİYOR

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.

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