İlk türk astronot Gezeravcı uzayda:  Siyasilerden tebrik mesajları

Gezeravcı'yı taşıyan "Dragon" kapsülünün Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasının ardından siyasetin önde gelen isimleri sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaşımında, "Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği deneylerin akedemik çalışmalara katkı sağlayacağını ve gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi.



Milli Uzay Programı'nın yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür de eden Yılmaz, "Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğuna ilişkin bir paylaşım da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'dan geldi.



Kurtulmuş paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." ifadesini kullandı.