İlk türk astronot Gezeravcı uzayda:  Siyasilerden tebrik mesajları

Gezeravcı'yı taşıyan "Dragon" kapsülünün Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmasının ardından siyasetin önde gelen isimleri sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaşımında, "Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği deneylerin akedemik çalışmalara katkı sağlayacağını ve gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi.
Milli Uzay Programı'nın yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür de eden Yılmaz, "Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ
Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğuna ilişkin bir paylaşım da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'dan geldi.
Kurtulmuş paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." ifadesini kullandı.
BAKAN KACIR: BENZER FIRLATMALARI MİLLİ ROKETİMİZLE YAPTIĞIMIZ GÜNLER DE GELECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasını değerlendirirken, "İnşallah buna benzer fırlatmaları, milli roketlerimizle yaptığımız günler de gelecek. İnşallah bir kaç sene içinde Ay'a erişen uzay aracını da yerli ve mili olarak geliştirmiş ve üretmiş olacağız." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamasında saat 00.49 itibarıyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunun başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Göklerde dalgalanan bayrağın artık uzayda dalganıyor! Gururluyuz!" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nın ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda başarılar dileyen Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceği ve ufku şekillendirmeye, milletten alınan güçle hedeflere kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğini belirtti.
TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılma anının görüntüsünü, "Millet uzaya gidiyor" cümlesiyle paylaştı. "GururDuyTürkiye" etiketini kullanan Yumaklı, "Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin. Şanlı bayrağımızı uzayda dalgalandıracak olan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimiz, seninle hep gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türk bayrağındaki ay ve yıldızın ait olduğu yere çıktığını vurgulayarak, "Ülkemizin insanlı ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya tarihi yolcuğunda başarılar dileriz." ifadesini kullandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, videolu paylaşımında "GururDuyTürkiye" etiketine yer vererek, göklerde Türkiye imzasının görüleceğine işaret etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarı dileğinde bulundu.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "On binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
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