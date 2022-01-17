İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (1-7 Ocak)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da bin 222, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 12:37

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (1-7 Ocak)

Sağlık Bakanlığı, illerin haftalık corona virüs vaka yoğunluğu haritasını güncelledi.

1-7 Ocak haftasını yansıtan haritada vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il, bin 359 ile Eskişehir.

3 büyükşehirde 1-7 Ocak haftasında da vakalar arttı.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da bin 222, İzmir'de 574, Ankara'da ise 386 olarak kayıtlara geçti.

Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, ve Karabük ise bir önceki hafta göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il olarak açıklandı.

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