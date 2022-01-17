İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (1-7 Ocak)

Sağlık Bakanlığı, illerin haftalık corona virüs vaka yoğunluğu haritasını güncelledi.

1-7 Ocak haftasını yansıtan haritada vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il, bin 359 ile Eskişehir.



3 büyükşehirde 1-7 Ocak haftasında da vakalar arttı.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da bin 222, İzmir'de 574, Ankara'da ise 386 olarak kayıtlara geçti.

Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, ve Karabük ise bir önceki hafta göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il olarak açıklandı.