İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (18-24 Aralık)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 05.01.2022 - 13:30

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (18-24 Aralık)

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Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.

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