İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (19-25 Şubat)

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Covid-19 vaka sayısı 5-11 Şubat haftasında İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 olarak açıklanmıştı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul olduğunu bildirdi.