İmamoğlu: Hedef 2027 Avrupa oyunları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Şişli'de devam etti.



"Olimpik Kent İstanbul’ tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, spora dair 5 yılda yapılanları anlatıp gelecek projelerinden bahsetti.



Avrupa oyunlarını 2027 yılında İstanbul'a getirmenin en önemli hedefleri olacağından bahseden İBB Başkanı, "Göreceksiniz olimpik ve paralimpik oyunları istanbul'a biz getireceğiz." dedi.

1000 TESİS VAADİ



Tam teşekküllü olimpiyat yerleşkesini de İstanbul'a biz kazandıracaklarını belirten İmamoğlu, "Her ilçemize açık ve kapalı tenis kortu, halı saha, basketbol sahası olmak üzere toplamda 1000 tesis kazandıracağız." diye konuştu.



Yaşlılara özel spor programlarından da bahseden İmamoğlu daha sağlıklı ve mutlu bir İstanbul için spora erişimin kolaylaşacağını söyledi.

