Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayını yöneten İsmail Küçükkaya’nın yayından önce İmamoğlu’yla buluşması tartışma konusu oldu.



Küçükkaya, İmamoğlu ile oteldeki odada 3-4 dakika görüştüğünü, Yıldırım’la ise telefonla konuştuğunu söyledi. İmamoğlu ise dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda danışmanlarının da olduğu odada toplam görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü, kendisinin ise Küçükkaya ile 2-3 dakika konuştuğunu söyledi.



Sabah gazetesinde bugün manşetten yayınlanan habere göre Küçükkaya-İmamoğlu arasında 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın 46 dakika kaldığı odadan ayrıldığı belirtiliyor.



Sabah gazetesinin bugünkü manşeti

KAMERA KAYITLARINA GÖRE GÖRÜŞME SAATLERİ



Sabah-A Haber'in yayınladığı videoaya göre 13 Haziran Perşembe günü CHP adayının bir konferans verdiği Taksim'deki otele moderatör İsmail Küçükkaya geldi.

-Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı.



-Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı.

-İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi.

-Küçükkaya odadan saat 13.55'te ayrıldı.

VİDEO: OTEL KAMERASINDA KÜÇÜKKAYA