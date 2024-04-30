İmamoğlu'ndan çukura düşüp ölen Edanur'un ölümüne ilişkin açıklama: Teftiş süreci başladı

İstanbul Küçükçekmece’de İBB'nin kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Olayın hemen ardından teftiş sürecinin başlatıldığını ifade eden İmamoğlu, "Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor." dedi.

İmamoğlu'ndan çukura düşüp ölen Edanur'un ölümüne ilişkin açıklama: Teftiş süreci başladı
5 yaşındaki Edanur'un ölümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok basit tedbirler alınmadı

5 yaşındaki Edanur'un ölümü | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok basit tedbirler alınmadı

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Cumartesi günü İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer, hayatını kaybetti.

Edanur'un annesi ve akrabaları olaya yeterli önlemler alınmadığından dolayı tepki gösterirken İBB Başkanı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, teftiş sürecinin başlatıldığını ve adli makamların soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz." dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da 'Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.' diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."

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