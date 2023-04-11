imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

"İMECE"nin uzay yolculuğu bir kez daha ertelendi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu ''İMECE''nin fırlatma operasyonu yeniden ertelendi. SpaceX, fırlatmanın 12 Nisan'da yapılmasının mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi. Şimdilik 14 Nisan Cuma saat 09.48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati daha sonra açıklanacak.

"İMECE"nin uzay yolculuğu bir kez daha ertelendi

'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiği bildirildi.

"İMECE"nin uzay yolculuğu bir kez daha ertelendi - 1

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı yarın yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şimdilik 14 Nisan Cuma günü saat 09.48'e ertelenen fırlatmanın, kesin tarih ve saatinin daha sonra bildirileceği aktarıldı.

Öte yandan SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ek sürenin ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlaması ve hava koşullarının iyileşmesine imkan tanıyacağı ifade edildi.

Daha önce, bu sabah gerçekleşmesi planlanan fırlatmanın bir gün ertelendiği açıklanmıştı. SpaceX'in açıklamasında da hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...