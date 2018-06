CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli’de düzenlenen mitingde konuştu.



İnce şu ifadeleri kullandı:



FETÖ’nün giremediği tek yer Tunceli. Ama KHK’larla işten atıyorlar. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak. Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, ince kısmı kaldı. Cari açık 55 milyar doları geçti. Gençlerin yüzde 20’si işsiz. Gel seninle istediğini bir televizyon kanalında bilgin, cesaretin varsa gel çık diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezül edip cevap verdi. Televizyona çıkarsa rayting yaptırırmış. Erdoğan’ın raytingi 11, benimki 44. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Raytingi sana ben katarım. Gel benimle televizyona çık da havan olsun. Sen dünya lideri değil misin? Ben adam yemem, gel televizyonda tartışalım. Ne yapacağımızı anlattım. Kitap özeti okuyan bir adam Türkiye’yi sağlığa kavuşturamaz.



Çocuklara önce resmi dil Türkçe’yi eğiteceğiz. Evinde konuştuğu dili, ana dilini öğreteceğiz. Üçüncüsü uluslararası bir dil öğreteceğiz. Çocuklarımızı dünya vatandaşı yapacağız. 'Din eğitimini nasıl yapacaksınız?' diye soruyorlar. Yalan yok, kıvırmak yok. Muhafazakar bir kesim var. Ben fıkıh kelam, hadis dersi istiyorum diyorsa başüstüne diyeceğiz. Sen istiyorsan devlet bunu verecek. Zorunlu din dersi istemeyene de vermeyeceğiz. İsteyene istediğini kadar istemeyene zorla vermeyeceğiz. İlkeli bir siyaset yapacağız. Biz onlara benzemeyiz, Erdoğan bizi anlayamayaz. Hemşeheriniz Kılıçdaroğlu’nun karşısına iki kez çıktım yenildim. Ama şimdi cumhurbaşkanı adayı oldum. Bizim hukukumuzu Erdoğan anlayamaz. Erdoğan ile görüştüm. Bana 'Kemal Bey seni harcadı' dedi. 'Kemal Bey birini harcadı ama beni değil, seni harcadı. Çünkü ben cumhurbaşkanı olacağım' dedim. Hakim milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor. Danıştay üyesi benim aleyhime tweet adıyor. Kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. At izi it izine karıştı.



Onların yanında devletin gücü var, bizim yanımızda milletin gücü var. Seçilmeden millete hizmetlerim devam ediyor. Ben '3600’ü vereceğim' diyorum, 16 yıl sonra aklına geliyor. Ben '48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım' diyorum, 'OHAL’i kaldıracağım' diyor. 'Kurban Bayramı’nda bizim yaptığımız köprüyü de ücretsiz yapacağız' diyor. Bana dördüncü köprüyü nereye yapacak diyorlar? Edirne’den Tunceli’ye gönül köprüsü kurdum. Ben diyorum ki 'hak hukuk adalet', Erdoğan diyor ki 'çay, kek, oralet'. 16 yıl sonra bulduğu projeye bak. Ben her mahalleye kreş diyorum. O diyor ki her mahallede kıraathane olsun.



Sen saraylısın saraylı, sen unuttun. Sen de yerli ve milli olan bir şey kalmadı. Sen ülkeyi Brüksel’den, Washington’dan yönetiyorsun, ben Ankara’dan yöneteceğim. Her şeyi biliyor ama benim karşıma çıkamıyor. Erdoğan’ın benim karşısına çıkmasını ister misiniz? Erdoğan gel kırma Tuncelileri. Dün Üsküdar’da evinin önünden seslendim, 'gel karşıma' dedim. Cumhurbaşkanı olunca önce OHAL’i kaldıracağız. Kamuda yükselmenin en güzel, en adil koşullarını koyacağız. Sadece liyakata bakılacak. Üniveriste öğrencileri iki yıl içinde bütün yurtları bitirip sizi FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz. Her türlü ayrımcılığı bitireceğim. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı aleyhine tweet atamayan bir gençlikten hayır gelmez. Telvizyonda yandaş gazetecilerle değil, öğrencilerle tartışacağım. Devlet bankalarını yeniden yapılandıracağız. Emekliler arasındaki farkı kaldıracağız. Finlandiya'daki gibi iki kata indireceğiz. Şu ana kadar hep vatandaş kemer sıktı, benim cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıracak. Kamu ihale kanunu bir kez değiştireceğiz.



Müjdeyi Binali Yıldırım’dan aldım. ‘Tunceli tamam dedi’ diyor, Allah’tan Binali Yıldırım var. Seçimin neşesi. Ayın 24’ünde başbakanlığı bitiyor. Bir insan kendi kendini bitirmek için miting yapar mı? Binali Yıldırım söyledi, bir de ben sorayım. Tunceli tamam mı?"