İnternetten sipariş verdi, telefon yerine kitap geldi

Ankara'da bir kişi, cep telefonu almak için iletişime geçtiği şüpheli tarafından dolandırıldı.

Bir ilan sitesi üzerinden tanıştığı şüpheliyle ikinci el bir cep telefonu için anlaşan Ahmet H. karşılıklı güveni sağladıktan sonra dolandırıcıya 500 TL kapora yolladı.

Kaporayı alan Ahmet Eker, mağdur Ahmet H.’ye cep telefonu yerine kargoyla kitap yolladı.



Olaydan sonra karşı tarafla iletişime geçmeye çalıştığını ve karşılık alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen mağdur Ahmet H., “Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Benim gönderdiğim parayı Sivas’tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı.” dedi.



Mağdurun suç duyurusunun ardından durumu değerlendiren savcılık, tüm deliller eşliğinde sanık Ahmet Eker hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı.

4 YIL HAPİS CEZASI



Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yargılamanın sonunda 4 yıl hapis ve bin 20 TL adli para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.



"BİZ YAŞADIK BİR BAŞKASI YAŞAMASIN"



Hukuk sistemi olduğu sürece mağdurların çekinmeden gerekli işlemleri ve suç duyurusunu yapmaları gerektiğini belirten Ahmet H., “Ben belki bu mağdurlardan biriydim bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da Çorum cezaevinde yatıyor. Biz yaşadık bir başkası yaşamasın. Bu şekilde dolandırıcılık yapan kişiler de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.