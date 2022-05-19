Köpeğe alkol işkencesi

Bursa'da köpeğe alkol içiren üç arkadaş, işkence anlarını kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı üç kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 19.05.2022 - 11:45

Köpeğe alkol işkencesi

İlişkili Haberler

Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

'da üç arkadaş, bir köpeğe zorla alkol içirdi.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen üç arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.

Üç arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan üç arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.

Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...