İpek Hattat'a 1 yıl 9 ay hapis cezası

İş insanı İpek Hattat, evine gelen kuryeyi zorla alıkoyup telefonunu kırarak hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NTV Haber 21.06.2021 - 16:48

İpek Hattat'a 1 yıl 9 ay hapis cezası

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İpek Hattat'ın kuryeyi alıkoyma davasının ilk duruşmasında mütalaa açıklandı

İpek Hattat'ın kuryeyi alıkoyma davasının ilk duruşmasında mütalaa açıklandı

Kuryeyi alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan iş insanı İpek Hattat'a 1 yıl 9 ay hapis ve bin 500 lira para cezası verildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Hattat'ın avukatı müvekkilinin beraatini istedi.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, İpek Hattat'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 8 ay, "mala zarar verme" suçundan 1 ay 20 gün, "hakaret" suçundan ise bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca Hattat'ın "yağma" suçundan ise beraatine hükmetti.

İpek Hattat'ın, tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle şirketin kuryesini evinde saatlerce alıkoyduğu iddia ediliyordu.

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