İpek Hattat hakkında 32 yıl istendi

Evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İddiaya göre 25 Şubat'ta arızalı bir cihazı almak için, Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş evde alıkonuldu ve darp edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli İpek Hattat’ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’ suçlarından ayrı ayrı 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.