Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 09:35 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 11:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.
3 OPERASYONDA BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST
Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.