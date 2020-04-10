Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Barış Pınarı bölgelerinde de toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 09:35 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 11:18

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.

3 OPERASYONDA BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST

Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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