Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, bir grup teröristin 'de Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadesi de yer aldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde de tespit edilen 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB, hava harekatını "Ansızın vurmaya devam" mesajıyla duyurdu.

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