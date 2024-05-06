Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın () terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda " yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" denilirken "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" açıklamasında bulunuldu.

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