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Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedefleri vuruldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."