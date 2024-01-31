Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadesi kullanıldı.

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